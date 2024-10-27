على نتنياهو أن يرى كوابيس مزعجة هذه الليالي حتى يحين الوقت لتلقي صفعة قوية من إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حميد رضا حاجي بابايي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي قال: "على نتنياهو أن ينتظر صفعة قوية من إيران ، وأضاف حاجي بابايي خلال جلسة علنية اليوم لمجلس الشورى الإسلامي، قائلًا: "أتقدم بأحرّ التعازي لاستشهاد 10 من الشباب البواسل من قوات الأمن الداخلي. ليس من المبالغة أن نطلب من المسؤولين المعنيين تعزيز أمن هذه الحدود وتوفير الإمكانيات اللازمة؛ فهؤلاء الشباب هم ثروة الوطن."

كما وجّه الشكر إلى حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني، مؤكداً أن فشل العدو يعود إلى قوة الجمهورية الإسلامية، وجيشها، وحرس الثورة. وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني قد تجاوز الخطوط الحمراء، ويعرف تماماً ما يعنيه تجاوز هذه الخطوط."

وأردف نائب رئيس مجلس الشورى: "لن نتوانى ولن نتسرّع في الرد، بل يجب أن يرى نتنياهو كوابيسه حتى يحين الوقت المناسب ليتلقى صفعة قوية من قِبَل قواتنا الأمنية، حرس الثورة ، والجيش الإيراني."

واختتم بالقول: "شعبنا مستمر في دعمه الكامل ويثق تماماً بتدابير المسؤولين وقواتنا المسلحة."

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