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٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:١٤ ص

توتونجي يعلن عن نقل 36 سجيناً إيرانياً من الكويت إلى البلاد

توتونجي يعلن عن نقل 36 سجيناً إيرانياً من الكويت إلى البلاد

قال سفير بلادنا في الكويت: إن 36 سجيناً إيرانياً، من المفترض أن يقضوا بقية محكومياتهم في بلادنا بموجب اتفاقية المساعدة القضائية، غادروا الكويت إلى بلادنا على متن رحلة إيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد توتونجي، سفير بلادنا لدى الكويت: إن 36 سجيناً إيرانياً، من المفترض أن يقضوا بقية محكومياتهم في بلادنا بموجب اتفاقية المساعدة القضائية، غادروا الكويت إلى بلادنا على متن رحلة إيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1950079

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