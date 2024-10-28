توتونجي يعلن عن نقل 36 سجيناً إيرانياً من الكويت إلى البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد توتونجي، سفير بلادنا لدى الكويت: إن 36 سجيناً إيرانياً، من المفترض أن يقضوا بقية محكومياتهم في بلادنا بموجب اتفاقية المساعدة القضائية، غادروا الكويت إلى بلادنا على متن رحلة إيرانية.

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