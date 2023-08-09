سفير إيران لدى الكويت: استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة يصب في صالح جميع الدول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، استقبل سفير إيران لدى الكويت "محمد توتونجي"، مؤسس مجموعة بوخمسين القابضة في الكويت "جواد بوخمسين"، وكاتب في جريدة الأنباء الكويتية "سامي عبداللطيف النصف"، في سفارة إيران لدى الكويت.

وتطرق الجانبان إلى مجالات تطوير التعاون الاقتصادي و العلاقات التجارية بين البلدين وضرورة الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لترسيخ العلاقات بينهما.

وأشاد بو خمسين خلال اللقاء، بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة للكويت خلال هجوم النظام البعثي الصدامي على هذا البلد و قال: تعتبر إيران الشقيق الأكبر لدول المنطقة ويجب أن يكون لدينا حضور أكثر فاعلية في سوق رأس المال الإيراني على جانب الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية المشتركة بين الدولتين المسلمتين الجارتين.

بدوره أعرب توتونجي عن تقديره لدور السياسة الخارجية لدولة الكويت في الوساطة وحل القضايا والتوترات الإقليمية، مؤكدا على أهمية تشكيل غرفة تجارية مشتركة بين رجال الأعمال الإيرانيين والكويتيين.

ودعا توتونجي رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين لزيارة المشاريع الإنشائية والاقتصادية الإيرانية والتعرف على الإمكانيات الهائلة والفرص الاستثمارية الذهبية في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.

وأضاف : إن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يصب في مصلحة جميع الدول، وقد أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" ورئيس الإيراني على هذه المحاور على الدوام.

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