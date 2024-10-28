أحمديان: لم يكن للعدوان الصهيوني أدنى تأثير على القوة العسكرية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الاثنين، في تجمع للصحفيين في مكتب حركة حماس في طهران: "العدو الصهيوني لم يحقق اى من أهدافه بعد عام من الحرب، وعلامات عدم قدرته على هزيمة المقاومة بات واضحة وجبهة المقاومة منتصرة وستحقق أهدافها".

وتابع أحمديان: "قبل عملية طوفان الاقصى، فلسطين لم تكن معروفة لدى الكثير من شعوب العالم، وكانت دعاية العدو قد وصمت المقاتلين الفلسطينيين بالإرهاب، لكن اليوم لا يوجد أحد في العالم ان لا يعتبر إسرائيل محتلا ولا يعتبر الشعب الفلسطيني احرارا ييحثون عن الحرية وهذا هو انجاز حققه الشهيد يحيى السنوار ومقاتلي حماس".

وبشأن عدوان الكيان الصهيوني على إيران فجر يوم السبت، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "لا نحتاج إلى تقييم وهم أنفسهم يقيمون آثار عملياتهم التي يتباهون بها كثيراً، لكنه من المؤكد ان هذه العملية لم يكن لها تأثير يذكر على القوة العسكرية الايرانية، وقوة الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تزال قائمة".

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