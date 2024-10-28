غريب آبادي: تصرفات الكيان الصهيوني تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ونتابع جرائمه قانونيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال غريب آبادي اليوم الاثنين: "وضعنا المتابعة القانونية لجرائم الكيان الصهيوني على جدول اعمالنا من أجل لفت انتباه الرأي العام والمنظمات الدولية الى هذه الجرائم وممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال ومحاسبته".

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه العدوان الصهيوني الاخير الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران، قال: "إن التصرفات الإسرائيلية بما فيها عدوانه الاخير تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة".

وأوضح: "بعث وزير الخارجية برسالة إلى الأمين العام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وطالب فيها الى عقد اجتماع عاجل وطارئ لمجلس الأمن وقد أيدت الصين وروسيا والجزائر هذا الطلب وهذا وسيعقد هذا الاجتماع اليوم لمناقشة ابعاد العدوان الصهيوني الاخير على ايران".

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