بروناي تدين جرائم الكيان الصهيوني على إيران

وألإادت وكالة مهر للأنباء، انها أدانت بروناي بشدة عدوان الكيان الصهيوني على إيران، مؤكدة أنه انتهاك خطير للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة أي دولة وسلامتها الإقليمية.

وأكدت بروناي أنه استنادا إلى الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، كما جاء في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الدفاع ضد العدوان الأجنبي هو حق الدول ذات السيادة.

كما أعربت بروناي عن قلقها العميق إزاء الأحداث الأخيرة في فلسطين ولبنان .

ودعت بروناي جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع المزيد من تصعيد الصراع من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وجددت بروناي طلبها العاجل إلى مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في المنطقة.

كما أضافت: أنه ينبغيلمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يفي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وخاصة لمنع قتل المدنيين الأبرياء واستخدام التجويع القسري للشعب الفلسطيني، وهي كلها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال.

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