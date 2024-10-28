نائب امير الجماعة الاسلامية الباكستانية:إسرائيل تشكل تهديدا كبيرا للعالم/ باكستان تقف إلى جانب إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية، لياقت بلوج، قال في حوار مع مهر، وفي معرض إدانته لشرور الكيان الصهيوني الأخيرة ضد إيران: إن إسرائيل تحاول إشعال المنطقة بمساعدة أمريكا والدول الغربية.

ما هو رأيكم في العدوان الصهيوني ضد إيران والذي تم بالتعاون والدعم من أمريكا؟

ندين شيطنة الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية، ونؤكد ان تعدي الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية يشكل انتهاكا لسيادة هذا البلد وانتهاكا للقوانين الدولية، وان جرائم الكيان الصهيوني كشفت الوجه الحقيقي للغرب والصهيونية في العالم.

كيف تقيمون موقف الحكومة الباكستانية من العدوان الصهيوني الأخير على إيران؟

نرحب ببيان رئيس وزراء بلادنا ووزارة الخارجية بشأن التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا شك أن الحكومة الباكستانية والمسؤولين سيقفون إلى جانب إيران في أي أزمة، وأنا أعلن أن شعب باكستان يقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التعامل مع أي نوع من الجرائم والأزمات.

واشارة لضرورة اتحاد المسلمين بوجه الكيان الغاصب، قائلا: اليوم من الواجب على جميع المسلمين في العالم أن يأتوا إلى الميدان لمساعدة بعضهم البعض وتشكيل تحالف قوي لمحاربة العدو، وخاصة الكيان الغاصب.

لقد تم الهجوم الفاشل والضعيف للكيان الصهيوني بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة. برأيك، ما هي نتائج هذا التعاون غير القانوني مع إسرائيل؟

أرادت بعض الدول الإسلامية الاعتراف بالكيان الصهيوني، لكن الشعب الفلسطيني لم يسمح بذلك من خلال تنفيذ عملية طوفان الأقصى، وفشل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في تحقيق أهدافهما المشؤومة. وإذا كانت بعض دول المنطقة قد ساعدت إسرائيل في الشر الأخير ضد إيران، فهذه الدول ارتكبت الخيانة بالتأكيد. وخلال لقائي مع وسائل الإعلام الباكستانية، ذكرت أيضًا أن الدول الإسلامية مثل إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر وتركيا والأردن يجب أن تتحد ضد العدو وتشكل تحالفًا لخدمة مصالح الأمة الإسلامية.