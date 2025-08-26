عراقجي يستقبل أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية، حافظ نعيم الرحمن، وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، وأجرى محادثات معه بعد ظهر يوم الاثنين.

وفي هذا اللقاء، أشاد وزير الخارجية بالمواقف الثابتة والحازمة لحكومة وشعب باكستان، والجماعة الإسلامية في باكستان، في إدانة عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على بلدنا، ووصف الصداقة والأخوة بين إيران وباكستان بأنها راسخة ومتينة، وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز العلاقات الودية مع باكستان على نحو شامل.

في هذا اللقاء، هنأ أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية الشعب الإيراني والحكومة على دفاع الشعب الإيراني الباسل وقواته المسلحة عن أنفسهم ضد الهجوم العسكري للكيان الصهيوني، وأوضح المواقف المبدئية للجماعة الإسلامية الباكستانية بشأن ضرورة تعزيز وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة الكيان الصهيوني.

وخلال هذا اللقاء، جرى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما ضرورة توحد الدول الإسلامية لمواجهة توسع الكيان الصهيوني ووقف الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.