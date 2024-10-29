اوضاع المنطقة متوترة بسبب اعتداءات اسرائيل...زدنا من الميزانية العسكرية للبلاد بنسبة 200%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية في مؤتمرها الصحفي اليوم الثلاثاء: "إن الكيان الصهيوني اعتدى خلال الأسبوع الحالي على سماء بلادنا واراضيها في عمل يتنافى تماما مع الأعراف والقوانين الدولية، كما زاد من تصرفاته اللاإنسانية في غزة ولبنان".



وأضافت: "لقد استشهد خلال هذا الهجوم المجرم خمسة من مواطنينا، فمن واجبنا أن نعرب عن تعازينا لأسرهم هؤلاء الشهداء".



وشدد المتحدثة باسم الحكومة: "أيضًا، في الأسبوع الماضي، استشهد في جنوب شرق البلاد 10 من قوات حرس الحدود وقوات الأمن على يد ارهابيين مسلحين، ربما كان قد تم التخطيط له وبالتزامن مع عدوان الكيان الصهيوني، وعلينا أن نقدم تعازينا لعائلاتهم. كما يجب أن نشكر قاعدة الدفاع الجوي على الدفاع الغيور عن بلادنا".



وقالت: "من المؤسف أن الكيان الصهيوني يظن أنه بهذه الإجراءات يستطيع تدمير وحدة إيران، وهو لا يعلم أنه مع كل حركة من هذه الحركات ستزداد الوحدة الوطنية للبلاد وستمحو الانقسامات الداخلية".



وأشارت المتحدثة باسم الحكومة مرة أخرى إلى تحركات الكيان الصهيوني في المنطقة، وأشار إلى أن الدبلوماسية النشطة لوزارة الخارجية مستمرة، الأمر الذي قلل من جرأة العدو على مهاجمة البلاد ونتيجة لذلك، شهدنا تعاون العديد من الدول في إدانة العدوان المفتوح للكيان الصهيوني على بلادنا، بما في ذلك الدول الأوروبية ودول المنطقة، وجميعها أدانت بجرأة تصرفات النظام الصهيوني.



كما اشارت الى لائحة الموازنة العامة للبلاد التي دافع عنها اليوم رئيس الجمهورية امام البرلمان وقالت: "في الموازنة لهذا العام تم بذل كل الجهود لتلبية الاحتياجات الدفاعية للبلاد وتم إيلاء اهتمام خاص لهذا الموضوع، لذلك شهدنا زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية للبلاد بنسبة تزيد عن 200%".



لا يهم بالنسبة لنا من يصبح رئيس الولايات المتحدة



وردا على سؤال حول موقف إيران من الفائز في الانتخابات الأميركية، قالت مهاجراني: "مسألة هذه الانتخابات تتعلق بالشعب الأميركي ولا يهمنا أي من هذين المرشحين يفوز بالانتخابات في الولايات المتحدة".



وذكرت المتحدثة باسم الحكومة: "نأمل أن يقوم كل من هذين المرشحين اللذين يفوزان بالانتخابات بتصحيح السياسات السابقة، واحترام السيادة الوطنية للدول الأخرى، وتجنب الإجراءات المسببة للتوتر التي شهدناها على مدار الأعوام الماضية، لأن ذلك يعود بالنفع على مصالحهم القومية".



واوضحت مهاجراني: "كلما زادت أمريكا من التوترات في المناطق شهدت خسائرها، وحرب فيتنام هي أحد الأمثلة التي أدت إلى أحداث ثقيلة داخل أمريكا نفسها".



إيران تتابع سياسة خفض التصعيد والحد من التهديدات



وردا على سؤال حول توجه الحكومة في الدبلوماسية، قالت مهاجراني: "الاوضاع في المنطقة متوترة، وسبب ذلك هو تجاوزات الكيان الصهيوني، وهذا الكيان زاد من حدة التوتر في المناطق المختلفة لأنه لم يتمكن من الانتصار في الميدان امام ابطال المقاومة في غزة ولبنان".



وأضافت: "سياسة إيران هي التهدئة وتقليل التهديدات... الأمة الإيرانية لم تكن تبحث عن الحرب ابدا وانها تريد السلم والسلام، ولا يزال الشعب الإيراني يحمل جراح دزفول وخرمشهر وسردشت، وكانت إيران دولة تعرضت لقصف كيميائي...فإذن ان إيران لا تخلق التوتر أبدًا، لكن تتابع سياسة تخفيض التصعيد دائما".



وأضافت مهاجراني: "وزير خارجيتنا أيضاً يتابع هذا الموضوع في رحلاته ويحاول شرح مواقف إيران بشكل صحيح والتقليل من التهديدات".



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