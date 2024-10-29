مندوب العراق في مجلس الأمن: لن نسمح باستخدام أجواء العراق للاعتداء على الدول الأخرى

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه اعتبر ‏مندوب العراق في مجلس الأمن، أن الاحتلال الصهيوني خرق أجواء العراق خلال الاعتداء على إيران، فيما دعا الى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان فوراً.

وقال عباس كاظم عبيد في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن، الاثنين "مجلس الأمن لم يتخذ خطوات حاسمة لوقف الاعتداءات الصهيونية، وحذرنا سابقاً من استمرار سلوك الكيان الصهيوني العدواني".

‌‏وأضاف أن "الاحتلال الصهيوني خرق أجواء العراق وسيادته خلال الاعتداء على إيران"، مشددا بالقول "لن نسمح باستخدام أجواء وأراضي العراق للاعتداء على الدول الأخرى".

ولفت مندوب العراق الى ان "على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته"، مؤكدا ضرورة "وقف إطلاق النار في غزة ولبنان فوراً".

وعقد مجلس الأمن الدولي یوم الاثنین اجتماعا لبحث تداعيات العدوان الصهیونی على إيران، بعد أن قدمت الجمهورية الاسلامية الايرانية طلبا رسميا لعقد اجتماع طارئ، مدعومة من الجزائر والصين وروسيا.

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