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٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:١٦ م

عراقجي: الكيان الإسرئيلي فضلا عن الأجواء العراقية استخدم اجواء دول اخرى في الهجوم الأخير

عراقجي: الكيان الإسرئيلي فضلا عن الأجواء العراقية استخدم اجواء دول اخرى في الهجوم الأخير

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران قدمت شكوى في منظمة الأمم المتحدة احتجاجا على هجوم الكيان الإسرائيلي الأخير الذي استخدم فيه اجواء عدة دول فضلا عن العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيرانية على هامش اجتماع الحكومة الاسبوعي ان القوة العسكرية الأميركية في المنطقة أمر واقع ومقاتلات الكيان الصهيوني نفذت هجومها على إيران من خلال القنوات التي اسستها أميركا كما أن الكيان الصهيوني فضلا عن استخدام الأجواء العراقية استخدم اجوء بلاد أخرى خلال هجومه على الأخير على إيران.

ولفت عراقجي إلى أن إيران على على تواصل مع المسؤولين في العراق وقدمت شكوى في منظمة الأمم المتحدة وغيرها من القنوات الدولية حول انتهاك اراضيها من قبل الكيان الإسرائيلي يوم السبت الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1950181
شیرین سماره

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