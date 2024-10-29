العميد سريع: القوات اليمنية تستهدف بالمسيرات المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في عسقلان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانية، وفي إطارِ المرحلةِ الخامسةِ من التصعيدِ، نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتِ المنطقةَ الصناعيةَ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ عسقلانَ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلة.

وقد نُفذتِ العمليةُ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ، ونجحتِ المسيراتُ في الوصولِ أهدافِها بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ في غزةَ ولبنانَ سوف تواصلُ عملياتِها العسكريةَ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.

/انتهى/