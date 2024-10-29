مدير مصفاة آبادان: لم تتعرض أي من مرافق المصفاة للضرر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفى مدير مصفاة آبادان التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تعرض المصفاة لأضرار جراء العدوان الأخير للنظام الصهيوني.

وقال الرئيس التنفيذي لمصفاة آبادان: "النشاط في مصفاة آبادان طبيعي والموظفون يعملون في الوحدات يومياً".

وشدد انه لم تتعرض اى من مرافق هذه المصفاة للضرر وهي نشطة.

هذا وزعمت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مؤخرًا في تقرير لها أن وحدة تخزين في مصفاة آبادان للنفط تضررت في الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على بعض الأهداف والمنشآت في بلادنا فجر يوم السبت.

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