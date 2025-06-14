عراقجي: الهجمات المسلحة الإسرائيلية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان، أدان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، هجوم الكيان الإسرائيلي على سيادة إيران وسلامة أراضيها وأعرب عن تعاطف الحكومة والشعب الأرميني العميق بمناسبة استشهاد مجموعة من القادة العسكريين البارزين وأساتذة الجامعات والمواطنين الإيرانيين.

وأكد أن أرمينيا تعلن تضامنها الكامل مع إيران في هذا الوقت العصيب، وتعتقد أن اللجوء إلى الحل العسكري سيضعف العملية الدبلوماسية والجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة والعالم.

واعتبر وزير الخارجية الهجمات المسلحة التي يشنها الكيان الصهيوني انتهاكا صارخا لمبدأ حظر استخدام القوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة ووصفها بأنها تهديد خطير للسلم والأمن العالميين ويجب أن تدينها جميع الدول.

وشكر عراقجي نظيره الأرميني على اتصاله وموقف الحكومة الأرمينية الرافض للأعمال العدوانية للكيان الصهيوني، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع عن وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية بكل قوتها استنادا إلى حقها الطبيعي في الدفاع المشروع.

وأشار إلى الإدانة الواسعة النطاق من جانب دول المنطقة للعدوان العسكري الإسرائيلي، وقال: إن تصرفات الكيان الصهيوني، التي تجري في الوقت الذي تستمر فيه الإبادة الجماعية في غزة، لا تدع مجالا للشك في طبيعة هذا الكيان المثيرة للحرب والنتهكة للقانون.