ايران واندونيسيا تؤكدان عزمهما على تطوير العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عراقجي هنأ في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاربعاء نظيره الاندونيسي على توليه منصب وزارة الخارجية في بلاده ،متمنيا له النجاح في مهمته.



وثمّن عراقجي وفقا لارنا، موقف اندونيسيا الحازم في ادانة العدوان الصهيوني على ايران.



كما ناقش معه تطورات الاوضاع في غرب آسيا واستمرار عمليات الابادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والعدوان الصهيوني على لبنان وباقي دول المنطقة، مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي باجراء حازم وكذلك ضرورة بذل الدول الاسلامية جهودا مشتركة من اجل وقف الجرائم الصهيونية ومحاكمة ومعاقبة قادة هذا الكيان.



انتهى /