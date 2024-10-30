الرئيس بزشكيان: معاً نستطيع تحقيق القوة والوحدة الوطنية في البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي تراسه الرئيس بزشكيان اليوم الاربعاء؛ حيث جرى اختيار "منصور بيجار" محافظا جديدا لمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد).

ولفت رئيس الجمهورية، في جانب من تصريحاته اليوم، الى ان تحسين الوضع المعشي لاهالي سيستان وبلوشستان، ياتي ضمن الهواجس الرئيسية لدى حكومته؛ داعيا المحافظ الجديد الى العمل المشترك من اجل ذلك.

واردف الرئيس بزشكيان : ان فرص الترانزيت المتاحة في سيستان وبلوشستان، تعزز التعامل التجاري بين هذه المحافظة ودول الجوار بما فيها المطلة على شواطئ مكران.

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