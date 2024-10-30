عراقجي يهنئ الشيخ نعيم قاسم بانتخابه امينا عاما لحزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، ارسل برقية تهنئة، لحجة الاسلام والمسلمين، الشيخ نعيم قاسم، لانتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الله، خلفا للقائد العظيم الشهيد والبطل السيد السيد حسن نصر الله رحمه الله.

وقال: مما لا شك فيه أن هذا الاختيار الحكيم شكل فصلاً جديداً في الحياة المباركة للمقاومة الإسلامية في لبنان في مواجهة الكيان الإرهابي الصهيوني، وستظل شجرة المقاومة في لبنان أقوى وأكثر إثماراً من أي وقت مضى خلال توليكم امينا عاما للحزب.

واضاف: لدي اعتقاد وإيمان راسخ بأنه بدعمكم وببسالة الشباب اللبناني الأعزاء في جبهات الجهاد والنضال، سنشهد قريباً النصر النهائي لجبهة المقاومة في المعركة ضد محور الشر والإرهاب، وسيعترف الأصدقاء والأعداء بأن المقاومة حية، وستظل حية، وستبقى دماء قادة المقاومة الطاهرة مصدر إلهام لشباب اليوم وأجيال المستقبل.

وتابع: نسأل الله تعالى لكم الصحة والتوفيق ، وللأمة الإسلامية العظيمة، ولا سيما شعب لبنان البطل والمقاوم، العزة الإلهية والنصر النهائي.