قائد الدفاع الجوي الايراني: عدوان الكيان الصهيوني لن يؤثر على ارادة القوات المسلحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب العميد صباحي فرد في رسالة عن شكره للمشاركة الملحمية للشعب في مراسم تشييع جثامين شهداء القدس لهذه القوة.



واكد ان حماة اجواء البلاد، خلقوا ملحمة فذة لكي يعلم العالم ان ايران، هي بلد النشامى الولائيين الابطال.



واوضح ان العدوان اليائس للكيان الصهيوني النحس والقاتل للاطفال لن يؤثر على الارادة الصلبة للجيش والقوات المسلحة الايرانية.



/انتهى/