الإيمان الراسخ والروح الجهادية رسالة شهداء القدس لجيل الشباب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المساعد التنسيقي في قوة الدفاع الجوية للجيش الإيراني محمد يوسفي خوش قلب، اعتبر خلال مراسم اقيمت بحضور عوائل شهداء القدس باستضافة منطقة الدفاع الجوية شمال شرق إيران، أن شهداء الدفاع عن القدس نموذجا واضحا للتضحية، لافتا إلى أن الإيمان الراسخ والروح الجهادية كانت رسالة شهداء الدفاع عن القدس إلى جيل الشباب.

وأكد على الإلتزام بطريق الثورة الإسلامية وموضحا أن جيل الشباب اليوم يحمل على عاتقه مسؤولية ثقيلة وعليه أن يواصلوا طريق الشهداء وأن يحذوا حذوهم.

وأشار إلى أنه في أيام الدفاع المقدس لمعت أسماء العديد من الرجال الشجعان في تاريخ هذة البلاد الذين ضحوا بحياتهم من أجل إحلال الأمن والسلام للشعب الإيراني وسطروا بتضحياتهم اسمى أيات الإيثار والتضحية في تاريخ البلاد.

وأضاف أن شهداء الدفاع عن القدس اثبتوا من من خلال التضحية بأرواحهم بأن حب الوطن والدفاع عن القيم الإسلامية هو أسمى القيم وستظل ذكرى هؤلاء الشهداء الأعزاء حية في قلوب الشعب الإيراني ومصدر ألهام لجيل الشباب.

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