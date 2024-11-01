السفير الإيراني يهنئ بانتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم السفير الايراني في تغريدة تهانيه انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي واعتبره رسالة إيجابية للاستقرار السیاسی و التوافق الوطنى في هذا البلد خاصة فى ظل التوترات والأزمات الإقليمية الحالية.



وأضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر حسابه على منصة ايكس: "آمل أن یسیر العراق حکومة وشعبا باتجاه التقدم والازدهار بمزيد من التلاحم و الوحده".



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