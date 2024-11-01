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٠١‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٣٣ ص

السفير الإيراني يهنئ بانتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب العراقي

السفير الإيراني يهنئ بانتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب العراقي

هنأ سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد محمد كاظم آل صادق، الشعب العراقي بانتخاب محمود المشهداني رئيسا جديدا لمجلس النواب العراقي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم السفير الايراني في تغريدة تهانيه انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي واعتبره رسالة إيجابية للاستقرار السیاسی و التوافق الوطنى في هذا البلد خاصة فى ظل التوترات والأزمات الإقليمية الحالية.

وأضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر حسابه على منصة ايكس: "آمل أن یسیر العراق حکومة وشعبا باتجاه التقدم والازدهار بمزيد من التلاحم و الوحده".

/انتهى/

رمز الخبر 1950238

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