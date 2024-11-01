باحثون إيرانيون يستبدلون النفايات البلاستيكية بالبطاريات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عنصر السيلينيوم يتمتع بقدرة عالية ولذلك فهو يعتبر مادة مناسبة لكاثود بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن. ومع ذلك، هناك العديد من التحديات بسبب التفاعلات التي لا رجعة فيها وتأثيراتها نتيجة التلامس مع المنحل بالكهرباء، وفي هذا الصدد، قام مجموعة من الباحثين الايرانيين بالتعاون مع أمير حسين أحمديان حسيني ومحمد أرجمند بتغليف السيلينيوم في الكربون المذاب الناعم الذي تم الحصول عليه من النفايات البلاستيكية غير قابلة لإعادة التدوير. ولهذا الغرض، استخدموا عملية الكربنة والتنشيط المكونة من خطوتين.

يعمل كربون النفايات البلاستيكية (PWC) كمضيف للسيلينيوم ويشكل مركب الكاثود من خلال عملية انتشار الذوبان. تم تصنيع قطب الكاثود باستخدام طريقة صب الملاط، بما في ذلك مركب PWC/Se، وأسود الكربون، وجينات الصوديوم. تم تنشيط تطور البنية المسامية في PWC عند درجة حرارة أقل من 800 درجة مئوية وشمل اثنين من المسام الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، زيادة درجة حرارة التنشيط، وزيادة مساحة السطح المحددة وحجم المسام، وتغير توزيع حجم المسام نحو البنية المسامية (البنية ذات المسامية المعتدلة).

أظهرت خلية عملة Li-Se المصنوعة من PWC والتي تم تنشيطها عند 600 درجة مئوية (PWC600) قدرة تفريغ ممتازة وقدرة على السرعة واستقرار دورة طويلة عند كثافة تيار أعلى. تعد هذه الميزة المسامية أمرًا بالغ الأهمية لتغليف السيلينيوم الفعال ونشر أيونات الليثيوم ونقل الشحنة.

يركز البحث القادم على التنمية المستدامة للكربون المسامي من البلاستيك المعاد تدويره باعتباره مادة كاثود مناسبة لبطاريات الليثيوم والسيلينيوم، وبهذه الطريقة، يساهم بحث الباحثين الإيرانيين في إيجاد طريقة صديقة للبيئة لتخزين الطاقة واستخدام المواد البلاستيكية غير قابلة لإعادة التدوير.

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