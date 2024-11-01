  1. إيران
  2. الإقتصاد
٠١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٢٣ م

الخطوط الجوية التركية والاماراتية تستأنفان رحلاتهما إلى إيران

الخطوط الجوية التركية والاماراتية تستأنفان رحلاتهما إلى إيران

أعلنت إدارة العلاقات العامة بمطار الإمام الخميني أن الخطوط الجوية التركية والاماراتية استأنفتا رحلاتهما إلى إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت إدارة العلاقات العامة بمطار الإمام الخميني في طهران أن الخطوط الجوية التركية وشركة طيران الإمارات ومقرها دبي، اللتين أوقفتا رحلاتهما بسبب مخاوف أمنية، استأنفتا رحلاتهما إلى إيران.

واستأنفت شركة فلاي دبي، التي أوقفت رحلاتها بسبب مخاوف أمنية، رحلاتها إلى إيران في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وسبق أن أوقفت شركة بيجاسوس رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران ومدينتي شيراز وأصفهان حتى الأول من نوفمبر.

كما علقت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى العديد من المدن في إيران حتى الأول من نوفمبر.

وأوقفت طيران الإمارات ومقرها دبي رحلاتها إلى العراق وإيران بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

/انتهى/

رمز الخبر 1950252

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات