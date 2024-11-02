  1. إيران
  2. السياسة
٠٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٢٥ م

اسلامي: إيران وصلت إلى مستوى الدول المتقدمة في التكنولوجيا النووية

اسلامي: إيران وصلت إلى مستوى الدول المتقدمة في التكنولوجيا النووية

اكد مساعد الرئيس الايراني، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد اسلامي ان إيران الإسلامية وصلت إلى مستوى الدول المتقدمة في التكنولوجيا النووية، وذلك بالاعتماد على الأبحاث والجهود المتواصلة التي يبذلها أبناء البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد رئيس الجمهوریة، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد اسلامي الیوم السبت خلال اجتماع له بجامعة شیراز (محافظة فارس - جنوبي البلاد) : إن إيران الإسلامية وصلت إلى مستوى الدول المتقدمة في التكنولوجيا النووية، وذلك بالاعتماد على الأبحاث والجهود المتواصلة التي يبذلها أبناء البلد.

وأضاف إسلامي : لقد حاولنا خلال السنوات الأخيرة، إرتقاء منظمة الطاقة النووية الإيرانية، من مرحلة البحث، لبلوغ مرحلة التصنيع؛ مبينا ان هذا الاتجاه اخذ بالنمو.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اشار مساعد رئيس الجمهورية، الى أنه يتم في الوقه الحالي متابعة مشروع بناء محطات الطاقة النووية داخل البلاد وتنفيذه وفق جدول زمني محدد.

وتابع اسلامي : الشعب الذي يريد أن يكون مسؤولا عن تقرير مصيره بنفسه، يجب أن يسعى جاهدا بهذه الطريقة، وأحد العناصر الاساسية المكونة للقوة، هو العلم والتكنولوجيا، اللذلن يضمنان ازدهار البلاد ونموها في مختلف المجالات.

رمز الخبر 1950297

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات