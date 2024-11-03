شاهد بالفيديو والصور...اقامة مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في أرجاء ايران الاسلامية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه خرج الشعب الإيراني في كافة المحافظات لاحياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي الذي يحمل شعار "أميركا محور الشر في العالم" الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم.

ان يوم الرابع من نوفمبر بات يوما خالدا في ذاكرة الشعب الايراني المسلم قبل الثورة الاسلامية وحينها وبعدها حيث تم قبل الثورة في مثل هذا اليوم (عام 1963) نفي الامام الخميني (قدس سره) الى تركيا وكذلك ارتكب نظام الشاه مجزرة بحق الطلاب في العام 1978 كما تمت السيطرة على وكر التجسس الاميركي من قبل الطلبة الجامعيين السائرين على نهج الامام في العام 1979 كرمز لمقارعة الاستكبار من قبل الشعب الايراني.

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في طهران

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في قم

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في شيراز مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في كرمان مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في ساري مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في مشهد

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في سمنان مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في ايلام مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في قزوين

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في مدينة غناوة

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي اصفهان

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في اهواز

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في ياسوج

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في طهران

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في طهران

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في ساري

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في مدينة رشت

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في مشهد

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في مدينة خواف

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في مدينة ميامي

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في مدينة زنجان

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في طهران

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في طهران

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في طهران

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في طهران

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في طهران

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في طهران

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في طهران

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في طهران

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في شيراز

مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في بيرجند

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