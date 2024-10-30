قائد الثورة يستقبل حشدا من طلاب المدارس الاحد المقبل

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه بمناسبة يوم الطالب واليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في إيران، والذي يصادف اليوم الثالث عشر من شهر آبان في التقويم الإيراني، سيستقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عدداً كبيراً من الطلاب يوم الأحد.

يعتبر يوم 13 من آبان(4 نوفمبر)، والذي يسمى بيوم مقارعة الاستكبار العالمي ايضا في التقويم، بمثابة تذكير لثلاثة أحداث مهمة في تاريخ إيران المعاصر، والتي حدثت في ثلاث فترات مختلفة، منها نفي الإمام الخميني إلى تركيا في 13 آبان 1343 ه.ش، واستشهاد عدد من طلاب المدارس في 13 آبان 1357 ه.ش على يد عناصر نظام البهلوي البائد، والذي سمي بيوم الطالب المدرسي، والاستيلاء على وكر التجسس الامريكي في 13 آبان 1358ه.ش، هي عناوين هذه الأحداث التاريخية الثلاثة.

في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1979، وبعد أقل من عام من انتصار الثورة الإسلامية التي أطاحت بالنظام الملكي المدعوم من الولايات المتحدة، استولى طلاب جامعيون إيرانيون أطلقوا على أنفسهم اسم "الطلاب الذين يسيرون على خط الإمام الخميني" على السفارة الأميركية في طهران، التي كان قد تحولت الى مركز للتجسس والتخطيط للإطاحة بالنظام الإسلامي الذي كان قد تأسس حديثاً في إيران.

وفي وقت لاحق، نشر الطلاب الذين استولوا على السفارة وثائق تثبت أن المبنى كان منخرطاً بالفعل في خطط وإجراءات للإطاحة بالجمهورية الإسلامية.

في كل عام، في اليوم الثالث عشر من شهر آبان الإيراني، تعقد الأمة الإيرانية، وخاصة الطلاب، مسيرات في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بهذا اليوم.

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