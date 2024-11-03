إيران تعلن عن إرسال 12 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة ولبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بيرحسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر: تم حتى الآن إرسال أكثر من 12 ألف طن من المواد الطبية والغذائية جواً وبحراً لمساعدة الشعبين المظلومين في لبنان وغزة.

وتابع: "قريبا سيتم إرسال سفينة بسعة 15 ألف طن من الأغذية والأدوية والمعدات التي تبرع بها الأهالي لمساعدة الشعب المظلوم في غزة ولبنان".

وتجدر الإشارة إلى أن التبرعات النقدية وغير النقدية المقدمة للجنة إغاثة الإمام الخميني (رض) وجمعية الهلال الأحمر ترسل إلى بيروت أو أحد الموانئ اللبنانية عن طريق مقر جبهة المقاومة تحت اسم الجمهورية الإسلامية الايرانية.

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