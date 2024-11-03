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٠٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:١٥ م

قائد بحرية الجيش الايراني: لن نرحم العدو

قائد بحرية الجيش الايراني: لن نرحم العدو

شدد قائد القوات البحرية للجيش الايراني، الادميرال شهرام ايراني ان القوات المسلحة الايرانية لن ترحم العدو في اي مواجهة كانت.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد البحرية في الجيش الايراني اليوم الاحد: "اليوم قوة العدو آخذة في التراجع ويسعى بصعوبة ليتمكن من إنقاذ نفسه، ولكن كما قال الله تعالى الحق سينتصر دائما، نقول للباطل إما أن تنحني أو مت".

وأضاف الادميرال ايراني: "إن مسؤولية تأمين الخليج الفارسي تقع على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد أدركت الدول الأخرى ذلك أيضًا، وعلى العدو الظالم أن يعلم أننا لن نرحمه".

وأكد: "اليوم، الكيان الصهيوني لا يستطيع حتى اداراة شؤونه الداخلية وهذا دليل على انحطاطه، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف بثبات ضد هذا الكيان".

/انتهى/

رمز الخبر 1950318

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