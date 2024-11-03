قائد بحرية الجيش الايراني: لن نرحم العدو

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد البحرية في الجيش الايراني اليوم الاحد: "اليوم قوة العدو آخذة في التراجع ويسعى بصعوبة ليتمكن من إنقاذ نفسه، ولكن كما قال الله تعالى الحق سينتصر دائما، نقول للباطل إما أن تنحني أو مت".

وأضاف الادميرال ايراني: "إن مسؤولية تأمين الخليج الفارسي تقع على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد أدركت الدول الأخرى ذلك أيضًا، وعلى العدو الظالم أن يعلم أننا لن نرحمه".

وأكد: "اليوم، الكيان الصهيوني لا يستطيع حتى اداراة شؤونه الداخلية وهذا دليل على انحطاطه، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف بثبات ضد هذا الكيان".

/انتهى/