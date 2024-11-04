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٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٢٣ ص

سفن جمهورية أذربيجان ترسو في المنطقة البحرية الرابعة للجيش لإجراء مناورات مشترکة مع إيران

سفن جمهورية أذربيجان ترسو في المنطقة البحرية الرابعة للجيش لإجراء مناورات مشترکة مع إيران

رست السفينتان G129 وA640 الأذربيجانيتان على رصيف المنطقة البحرية الرابعة لجيش الإمام الرضا (ع) بعد دخولهما المياه الإقليمية الإيرانية لإجراء مناورة مشتركة للإنقاذ والأمن في بحر قزوين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستجري سفينتي الإنقاذ الأذربيجانيتين G129 وA640 مناورة مشتركة للإنقاذ والأمن في بحر قزوين، والتي ستستضيفها البحرية التابعة للجيش وبمشاركة الوحدات البحرية التابعة لحرس الثورة، وبعد دخولها المياه الإقليمية الإيرانية، رست على رصيف المنطقة البحرية الرابعة التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذه المناورات التي تقام تحت شعار التعاون من أجل السلام والصداقة، شاركت الوحدات العائمة والطيران للقوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك المدمرة ديلمان كسفينة قيادة وقاذفات الصواريخ "بيكان" و"سبر" وجوشن ومروحية من طراز 212 AB ووحدة بحرية تابعة لحرس الثورة تسمى "شهيد بصير"، وسفن من البحرية التابعة للقيادة العامة للشرطة، بالإضافة إلى سفينتي إنقاذ G129 وA640 لجمهورية أذربيجان، التي دخلت المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1950336

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