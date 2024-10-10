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١٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٥٠ م

ايران وسلطنة عمان تجريان مناورات بحرية مشتركة

ايران وسلطنة عمان تجريان مناورات بحرية مشتركة

اقيمت مناورة مشتركة للاسعاف والإنقاذ في البحر بمشاركة بوارج ومدمرات القوات البحرية للجيش وحرس الثورة الاسلامية في ايران والبحرية السلطانية العمانية استضافتها سلطنة عمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الالكتروني لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ان المناورة المشتركة للاسعاف والانقاذ البحري بين ايران وسلطنة عمان اجريت على اساس المشروعات العملانية البحرية باستضافة البحرية السلطانية العمانية ومشاركة قطع قتالية للقوات البحرية للجيش وحرس الثورة في ايران ووحدات قتالية سطحية وطيران البحرية العمانية في حدود مياه شمال المحيط الهندي ومضيق هرمز.

واضاف ان مشاركة مدمرة "جماران" ايرانية الصنع بالكامل وبارجة "زره" القاذفة للصواريخ ايرانية الصنع بالكامل الى جانب باقي الوحدات القتالية السطحية للقوات البحرية لحرس الثورة في هذا المناورة، عرضت صورة رائعة عن الاكتفاء الذاتي الوطني في مجال التجهيزات الدفاعية البحرية.

رمز الخبر 1949439

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