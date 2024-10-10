ايران وسلطنة عمان تجريان مناورات بحرية مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الالكتروني لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ان المناورة المشتركة للاسعاف والانقاذ البحري بين ايران وسلطنة عمان اجريت على اساس المشروعات العملانية البحرية باستضافة البحرية السلطانية العمانية ومشاركة قطع قتالية للقوات البحرية للجيش وحرس الثورة في ايران ووحدات قتالية سطحية وطيران البحرية العمانية في حدود مياه شمال المحيط الهندي ومضيق هرمز.

واضاف ان مشاركة مدمرة "جماران" ايرانية الصنع بالكامل وبارجة "زره" القاذفة للصواريخ ايرانية الصنع بالكامل الى جانب باقي الوحدات القتالية السطحية للقوات البحرية لحرس الثورة في هذا المناورة، عرضت صورة رائعة عن الاكتفاء الذاتي الوطني في مجال التجهيزات الدفاعية البحرية.