اختتام المناورات المشتركة للإنقاذ والأمن في بحر قزوين

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد البحري الثاني محسن رزاقي، المتحدث باسم المناورات المشتركة للإنقاذ في بحر قزوين، صرّح قائلاً إن هذه المناورات انتهت بإقامة عرض بحري للوحدات المشاركة أمام المدمرة الإيرانية "ديلمان" في منطقة بحر قزوين.

أقيم العرض البحري تحت شعار "التعاون من أجل السلام والصداقة" في بحر قزوين، وشاركت فيه وحدات بحرية وجوية تابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني، بما في ذلك المدمرة "ديلمان"، والزوارق الصاروخية "سپر"، "بيكان"، "جوشن"، وطائرة هليكوبتر من طراز AB 212، إلى جانب سفينة تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري باسم "الشهيد بصير"، وسفن من حرس السواحل للقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي الإيراني، بالإضافة إلى سفينتي الإنقاذ G129 وA640 من جمهورية أذربيجان.

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