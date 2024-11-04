"بيت القمر" يتوجه إلى إيطاليا

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المستشار الإعلامي للمشروع، فإن الفيلم القصير «بيت القمر» الذي كتبه وأخرجه حميد رضا مقصودي، وتولى إنتاجه بالتعاون مع جمعية السينما للشباب الإيرانيين، يستمر في حضوره العالمي بوصوله إلى الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان ريجيو السينمائي الدولي في إيطاليا.

يعد مهرجان ريجيو السينمائي (reggiofilmfestival) حدثاً دولياً يهدف إلى تشجيع إنتاج وتوسيع معرفة الأفلام القصيرة. ويُقام هذا المهرجان سنوياً بموضوع خاص، حيث تتنافس الأفلام على جوائز عدة، من بينها جائزة أفضل فيلم قصير في موضوع المهرجان، وجائزة لجنة التحكيم، وتصويت الجمهور، وجائزة خاصة.

تدور قصة «بيت القمر» حول «شيلان»، فتاة تبلغ من العمر ١٠ سنوات وُلدت بعيب خلقي في وجهها، وتسعى لإقناع والدها والمحيطين بها أن كل كائن جميل كما هو.

وقد شارك «بيت القمر» في عدة مهرجانات سابقة، من بينها الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان بورتوبلو السينمائي الدولي في إنجلترا، والدورة الرابعة عشرة من مهرجان الفيلم الكردي في برلين، ومهرجان جمعية السينما الشبابية في مهروشيد مشهد، والدورة الرابعة عشرة لمهرجان إيسفا.

/انتهى/