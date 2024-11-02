ممثلو إيران يفوزون بالمركز الثاني في المسابقة التركية الدولية للقرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيم الحفل الختامي للمسابقة الدولية للقرآن الكريم في تركيا بحضور الرئيس أردوغان وحصل ممثلو إيران على المركز الثاني.

لقد كان ميلاد عاشقي والسيد بارسا انكشتيان من أفضل ممثلي بلادنا في مجالي حفظ القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم في هذه المسابقات، وقد حصلا على المركز الثاني في كلا المجالين من هذه المسابقات. ميلاد عاشقي (25 عاما) من تبريز والسيد بارسا أنكشتيان (25 عاما) من بابل، وكلاهما حصلا على رخصة المشاركة في هذه المسابقات نظرا لحصولهما على المركز الأول في المسابقات الوطنية.

وحصل حبيب صداقت على المركز الثالث ووحيد خزائي على المركز الثالث والسيد مصطفى حسيني على المركز الثاني في هذه المسابقات.

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