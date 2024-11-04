https://ar.mehrnews.com/news/1950365/ ٠٤/١١/٢٠٢٤، ٣:٣٠ م رمز الخبر 1950365 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ٠٤/١١/٢٠٢٤، ٣:٣٠ م بالفيديو.. الكيان الصهيوني يرتكب جريمة نكراء في جنوب لبنان جيش الاحتلال الصهيوني يوثق تفجير كافة المنازل في مستوطنة ميس الجبل جنوب لبنان. الفیديو من تسنيم رمز الخبر 1950365 کپی شد محتوى ذات صلة الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص قدره 7000 جندي غزة...شهداء وجرحى في استهداف منزلين شرقي القطاع المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف مستعمرات زرعيت وشوميرا وإيفن مناحم سمات الاحتلال الاسرائيلي لبنان تفجير المنازل
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