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٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٣٠ م

بالفيديو.. الكيان الصهيوني يرتكب جريمة نكراء في جنوب لبنان

بالفيديو.. الكيان الصهيوني يرتكب جريمة نكراء في جنوب لبنان

جيش الاحتلال الصهيوني يوثق تفجير كافة المنازل في مستوطنة ميس الجبل جنوب لبنان.

الفیديو من تسنيم

رمز الخبر 1950365

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