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٠٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٠ م

المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف مستعمرات زرعيت وشوميرا وإيفن مناحم

المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف مستعمرات زرعيت وشوميرا وإيفن مناحم

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، صباح يوم الأحد، تجمعاً لقّوات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة زرعيت بصليةٍ صاروخية.‏

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد 3-11-2024 تجمعاً لقّوات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة زرعيت بصليةٍ صاروخية.‏

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد 3-11-2024 ‏تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة شوميرا بصليةٍ صاروخية.‏

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد 3-11-2024 ‏تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة إيفن مناحم بصليةٍ صاروخية.‏

/انتهى/

رمز الخبر 1950315

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