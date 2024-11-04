غزة...شهداء وجرحى في استهداف منزلين شرقي القطاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، في بيان عبر منصة تليغرام مساء الأحد، أن طواقمهم انتشلت عددا (لم يذكره) من الشهداء والجرحى إثر قصف استهدف منزلا لعائلة البطش بحي التفاح شرقي مدينة غزة. وأضاف أنه تم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

ومن جهته أفادت مصادر مطلعة بوصول 6 إصابات إلى مستشفى المعمداني إثر غارة استهدفت منزلا لعائلة البطش في حي التفاح، مضيفا أن عمليات البحث عن مفقودين مستمرة من قبل الأهالي ورجال الإطفاء.

كما أفاد شهود عيان لمراسل وكالة الأناضول بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت المنزل مما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة، في حين تواصل طواقم الدفاع المدني البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل.

والجدير ذكره إن إسرائيل تنفذ قصفا مدفعيا كثيفا وإطلاق نار من آليات الاحتلال على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

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