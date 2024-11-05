المقاومة الاسلامية العراقية تهاجم حيفا وميناءها 3 مرات على التوالي بالمسيرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان أول للمقاومة الاسلامية في العراق فجر الثلاثاء: هاجمنا اليوم الثلاثاء هدفا حيويا في ميناء حيفا بالطيران المسير ونؤكد استمرار عملياتنا بوتيرة متصاعدة

وجاء في البيان الثاني: هاجمنا اليوم الثلاثاء هدفا حيويا في حيفا للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وجاء في بيان ثالث: هاجمنا اليوم الثلاثاء هدفا حيويا في حيفا للمرة الثالثة، بواسطة الطيران المسيّر.

واكدت المقاومة العراقية في بيانيها أن عملياتها تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مشددة على استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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