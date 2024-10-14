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١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:١٣ م

للمرة الثانية اليوم.. المقاومة الإسلامية في العراق تُهاجم هدفاً حيوياً في غور الأردن

للمرة الثانية اليوم.. المقاومة الإسلامية في العراق تُهاجم هدفاً حيوياً في غور الأردن

هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية اليوم الاثنين، هدفاً حيوياً في غور الأردن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت المقاومة الإسلامية العراقية، قد أعلنت فجراً، مهاجمتها هدفاً حيوياً في غور الأردن، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق - سرايا أولياء الدم، قد أعلنت قبل ذلك، استهدافها بالمسيّرات هدفين حيويين في حيفا المحتلة، ونشرت مشاهد من العمليتين النوعيتين، تحت عنوان: وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ.

وسبق أن هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، أمس الأحد، مرتين، هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي بياناتها، أكّدت المقاومة "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، و"نُصرةً لفلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

/انتهى/

رمز الخبر 1949600

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