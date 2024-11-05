مسؤول في حرس الثورة: على الصهاينة انتظار الرد الإيراني الحاسم

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب الشؤون التنسيقية لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية اليوم الثلاثاء: "لقد أعلنت الجمهورية الإسلامية مراراً وتكراراً للكيان الصهيوني والأميركيين أنهم إذا هددوا إيران فسنرد بالقوة وعليهم أن يتوقعوا مثل هذا الأمر".

وشدد ايرج مسجدي انه لا يمكن للأمريكان والصهاينة ان يهددونا ويقوم الكيان الصهيوني بالهجوم ضدنا ثم يتوقعوا ضبط النفس من الجمهورية الإسلامية".

وتابع هذا المسؤول في فيلق القدس: "إيران الإسلامية ستدعم جبهة المقاومة بقوة وسترد بشكل حاسم وساحق على العدو وعلى الصهاينة ان ينتظروا ردنا الحاسم".

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