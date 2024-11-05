نائب القائد العام لحرس الثورة: ليترقب الشعب الرد على جريمة الصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء انها اقيمت اليوم الثلاثاء، مراسم الاربعينية لاستشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان، والعميد عباس نيلفروشان المستشار الأعلى للحرس الثوري في لبنان في مدرسة الشهيد مطهري.

وشارك في هذه المراسم رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ومساعد ومستشار قائد الثورة محمد مخبر ونائب قائد الحرس الثوري العميد علي فدوي ونائب شؤون التنسيق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري العميد ايرج مسجدي ومجموعة من المسؤولين الآخرين وجمع من المواطنين.

وقال العميد فدوي على هامش هذه المراسم: "ليترقب الشعب الايراني الرد على جريمة الصهاينة"، وشدد: "الصهاينة غير قادرين على مواجهة المقاومين".

وأضاف: "إن عدد شهداء المقاومة الفلسطينية أقل مما أعلنه الصهاينة، فالمجرمون الصهاينة لا يخجلون من جرائمهم في فلسطين، وللأسف استشهد أكثر من 20 ألف طفل".

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