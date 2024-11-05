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٠٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٠ م

الرد الايراني وتوقيته يدخلان تل أبيب بحالة ارتباك

الرد الايراني وتوقيته يدخلان تل أبيب بحالة ارتباك

تستمر النقاشات في الأوساط السياسية والإعلامية للكيان الصهيوني حول شدة وتوقيت رد إيران على اعتداءات هذا الكيان، مما يعكس حالة من الارتباك والقلق لدى الاحتلال.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الجزيرة، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذا الكيان يواصل اتخاذ إجراءات في أعلى المستويات لمواجهة الرد الإيراني المحتمل.

وأشار التقرير إلى أن التقديرات في الأراضي المحتلة تفيد بأن إيران ستهاجم الكيان الصهيوني، لكن نطاق الهجوم وتوقيته ما زالا غير معروفين.

وأضافت القناة 12 أن من المحتمل أن تقوم إيران بتنفيذ الهجوم من عدة جبهات، وليس من أراضيها فقط.

كما أقرّ موقع "واللا" العبري بمخاوف الجيش الإسرائيلي من رد حاسم من إيران على اعتداءات هذا الكيان. وأفاد الموقع بأن جيش الكيان الصهيوني رفع مستوى جاهزيته تحسباً لأي رد إيراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1950397

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