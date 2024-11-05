عراقجي يناقش مع قائد الجيش الباكستاني التعاون الدفاعي العسكري والأمني المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال زيارته الاولى الى باكستان منذ تصديه منصب وزير الخارجية، التقى عراقجي اليوم بالجنرال سيد عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، في مدينة روالبندي.

وحضر هذا اللقاء بعض كبار المسؤولين في قيادة الجيش الباكستاني، بالإضافة إلى السفير رضا أميري مقدم والعقيد محمد محسن شهابي الملحق العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان.

وبحث عراقجي والجنرال عاصم منير آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، والأوضاع في المنطقة، وخاصة التعاون الدفاعي العسكري والأمن على الحدود المشتركة.