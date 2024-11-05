عراقجي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس الوزراء الباكستاني في هذا اللقاء على أهمية العلاقات العميقة بين باكستان وإيران.

وناقش الجانبان قضايا مثل العلاقات الإيرانية الباكستانية، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك استمرار جرائم الکیان الصهيوني في غزة ولبنان.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بهدف اللقاء مع كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث العلاقات الثنائية واستعراض التطورات في المنطقة.

وكان في استقبال الوفد الايراني برئاسة الوزير عراقجي لدى وصوله الى قاعدة "نورخان" الجوية، النائب الإقليمي لوزارة الخارجية الباكستانية احمد نسيم ورايتش وسفير إيران لدى اسلام آباد رضا أميري مقدم.

والتقى "عباس عراقجي" قائد الجيش الباكستاني "عاصم منير" وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالتعاون الثنائي والأوضاع في المنطقة.

واجتمع مع السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، في إسلام آباد.

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