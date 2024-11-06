اتفاق إيراني- باكستاني لمواجهة الجماعات الإرهابية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قال بعد محادثاته في باكستان أمام الصحفيين: "لقد أجرينا لقاءات مثمرة، وتم التوصل إلى اتفاقيات مهمة. ناقشنا الأوضاع في المنطقة، وهناك انسجام كبير في مواقف إيران وباكستان تجاه التطورات الإقليمية. الإدانة من قبل الحكومة والشعب الباكستاني لأفعال النظام الصهيوني مميزة ولا نظير لها".

وأضاف: "هناك توافق في الآراء حول ضرورة إيقاف الهجمات الصهيونية ووقف الجرائم التي تُرتكب، وقررنا متابعة هدف وقف جرائم الكيان الصهيوني بجدية أكبر في المحافل الدولية، بما في ذلك قمة منظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد الأسبوع المقبل".

وتابع عراقجي: "كما تبادلنا الآراء بشأن منطقتنا، خاصةً فيما يتعلق بأفغانستان ومواجهة الإرهاب الذي يهدد حدود كلٍّ من بلدينا. نحن نرى صلة وثيقة بين هذه الجماعات الإرهابية والكيان الصهيوني، حيث إنه في نفس اليوم الذي شن فيه الكيان الصهيوني هجومه العدواني على إيران، قامت هذه الجماعات بعمليات إرهابية استهدفت قواتنا، مما أدى إلى استشهاد عشرة من أفراد الأمن، مما يثبت وجود تنسيق بين الطرفين. ومن اللافت أن أصدقاءنا في الحكومة الباكستانية يشاركوننا هذا الاعتقاد. ولهذا قررنا تكثيف جهودنا وتنسيقنا المشترك ضد هذه الجماعات الإرهابية".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "كما ناقشنا العلاقات الثنائية بإسهاب، حيث توجد مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، السياسية، الثقافية، والاجتماعية، وتربط شعبي البلدين علاقات قوية وحيوية".

وفي ختام تصريحاته قال: "بشكل عام، كانت زيارة ناجحة جداً، أعود من هذه الزيارة أكثر تفاؤلاً من ذي قبل، وسنتابع الاتفاقيات التي توصلنا إليها لتعزيز العلاقات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، والثقافية بين البلدين".

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