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٠٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٨ ص

سفير إيران لدى لبنان: الكيان الصهيوني لم يتمكن من التقدم ولو خطوة صغيرة نحو أهدافه

سفير إيران لدى لبنان: الكيان الصهيوني لم يتمكن من التقدم ولو خطوة صغيرة نحو أهدافه

 قال سفير إيران في لبنان: حزب الله ظهر على الساحة بقوة أكبر ولم يتمكن الكيان الصهيوني من التقدم ولو خطوة صغيرة نحو أهدافه المعلنة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر مجتبى أماني رسالة باللغة العربية بمناسبة اليوم الأربعين لاستشهاد شهيدي المقاومة الشهيد نصر الله والشهيد نيلفروشان، على حسابه الشخصي على منصة X الاجتماعية: أربعون يوماً مرت على استشهاد آية الله السيد حسن نصر الله ورفاقه.

وأضاف: خلال هذه الفترة ظهر حزب الله على الساحة بقوة أكبر، ولم يستطع الكيان الصهيوني أن يخطو ولو خطوة صغيرة نحو أهدافه المعلنة، وأصبح أضعف وغرق في المزيد من الأزمات.

وفي نهاية هذه الرسالة قال أماني: هذه هي روح الاستشهاد وهذا هو الطريق الذي سنسير عليه.

/انتهى/

رمز الخبر 1950437

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