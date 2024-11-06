الحكومة الإيرانية تعلق على نتائج الانتخابات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في ردة فعل على فوز ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية الامريكية، قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني للصحفيين في طهران يوم الأربعاء إن إيران لا ترى أي فرق بين ترامب ومنافسته الانتخابية كامالا هاريس.

وقالت: "انتخاب رئيس الولايات المتحدة لا علاقة له بنا والسياسات العامة للولايات المتحدة وإيران ثابتة".

وأوضحت مهاجراني، أن إيران مستعدة للتعامل مع أي عقوبات جديدة قائلا: "لا يهم من يصبح رئيسًا في الولايات المتحدة لأن كل التخطيط اللازم تم إجراؤه مسبقًا".

وقالت: "أكثر من خمسة عقود من العقوبات جعلت إيران أكثر صلابة ونحن لسنا قلقين بشأن إعادة انتخاب ترامب".

وتابعت: "في الأساس، لا نرى أي فرق بين هذين الشخصين [ترامب وهاريس]. لقد عززت العقوبات القوة الداخلية لإيران ولدينا القدرة على التعامل مع العقوبات الجديدة".

هذا وأظهرت النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ان ترامب سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة يوم الأربعاء، وحصل على فترة ولاية ثانية غير متتالية بعد ما يقرب من أربع سنوات من مغادرته البيت الأبيض بعد هزيمة كبيرة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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