ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المرشح دونالد ترامب أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

وقال في كلمته التي القاها أمام انصاره، كانت تلك العملية السياسية الأعظم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية متابعا ستصل العملية السياسية إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضاف سنساعد بلادنا على التئام الجروح، وسنصحح وضع حدودنا قائلا تجاوزنا وتخطينا عقبات كثيرة و إنه نصر تاريخي لم تشهده الولايات المتحدة من قبل.

وتابع سأصارع من أجل عائلاتكم ومن أجلكم ومن أجل المستقبل الذي يستحقه أبناؤنا وسنجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى التي وضعت على عاتقنا مسؤولية كبيرة، استعدنا مجلس الشيوخ أيضا.

وأشار حصلنا على الولايات المتأرجحة. عملنا مع نواب الحزب الجمهوري وحققنا انتصارا لا يصدق وفزنا بالتصويت الشعبي ونحو 315 صوتا في المجمع الانتخابي. حصلنا على الأغلبية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب أيضاً.

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