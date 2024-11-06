ايران تسمي يوما وطنيا لـ "الجزر الثلاث"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن دراسة تسمية يوم العاشر من ديسمبر بـ "اليوم الوطني للجزر الثلاث" جاءت بتوجيه من وزير الثقافة، وتم إدراجها على جدول أعمال مجلس الثقافة العامة.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب "نيكنام حسيني‌پور"، مستشار الوزير ورئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي: "نظراً لإطلاق حملة تسمية يوم العاشر من شهر آذر في التقويم الايراني(30نوفمبر) باسم "اليوم الوطني للجزر الثلاث"، وبالتزامن مع ذكرى خروج المحتلين البريطانيين من الجزر الثلاث، وبتوجيه من الدكتور صالحي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، تم إدراج دراسة تسمية هذا اليوم كيوم الجزر الثلاث في جدول أعمال مجلس الثقافة العامة للبلاد."

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