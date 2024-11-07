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٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٤٤ ص

نائب وزير الدفاع الايراني: التعاون الدفاعي بين إيران وباكستان سيتوسع

نائب وزير الدفاع الايراني: التعاون الدفاعي بين إيران وباكستان سيتوسع

صرح نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني، العميظ قريشي هناك تنسيق جيد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان على أعلى مستوى، ويحاول البلدان فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الدفاع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد سيد حجة الله قريشي، الذي وصل إلى إسلام آباد مساء الأربعاء على رأس وفد عسكري إيراني رفيع المستوى: "لحسن الحظ، تم إنشاء تنسيق جيد بين إيران وباكستان على أعلى مستوى."

وشدد على أهمية القواسم المشتركة الدينية والثقافية واللغوية بين إيران وباكستان، وأضاف: "هناك تبادل متبادل بين المسؤولين في البلدين على مختلف المستويات، ولدينا تعاون دفاعي وأمني مع أصدقائنا الباكستانيين".

وأضاف نائب وزير الدفاع: "إن الرحلة الحالية تهدف إلى تعزيز التعاون الإيراني الباكستاني، وخاصة توسيع التفاعلات الدفاعية".

وأشار إلى الظهور الأول للجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض الأسلحة الدولي الباكستاني المقرر عقده نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر هذا العام في كراتشي، وقال: إن هذا الحدث هو أحد المجالات التي يمكن أن تفتح مجالات مختلفة للتعاون الدفاعي، وتخلق مجالا للتعاون الصناعي والتكنولوجي بين إيران وباكستان".

وقال: "إن إيران ستستغل هذه الفرصة إلى أقصى حد بما يؤدي إلى توسيع التعاون العلمي والصناعي والدفاعي بين البلدين الجارين".

وتابع نائب وزير الدفاع: "إيران وباكستان لديهما تماسك جيد للتعامل مع الجماعات الإرهابية ومواصلة جهودهما من أجل أمن واستقرار الحدود المشتركة بالتنسيق حتى يستفيد البلدان الجارتان من هذا الاستقرار".

/انتهى/

رمز الخبر 1950482

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