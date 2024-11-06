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٠٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٥٣ م

اعضاء مجلس خبراء القيادة يؤيدون الرد الإیراني على الکیان الصهيوني

اعضاء مجلس خبراء القيادة يؤيدون الرد الإیراني على الکیان الصهيوني

أعلن أعضاء المجلس بأنهم يؤيدون رد إيران المجدد على الکیان الصهيوني، في البيان الختامي لاجتماع مجلس خبراء القيادة بنسخته الرسمية الثانية،

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان أعضاء مجلس خبراء القيادة في ايران، سلوك الکیان الصهيوني في مهاجمة بعض الأهداف العسكرية للبلاد، واكدوا : استنادا إلى القانون والمعاییر الدولية، تحتفظ الجمهورية الإسلامية بحق الدفاع المشروع في الرد على الکیان الصهيوني البغيض.

ودعا أعضاء مجلس خبراء القيادة، عبر بيانهم، الى استمرار المساعدات الانسانية للشعبين الفلسطيني واللبناني المظلومين.

کما جاء في بیان المجلس : ينبغي لبعض الدول الإسلامية، أن تعي بأن الكيان الصهيوني لن يرحم أي مسلم إذا سنحت له الفرصة، ولن يمكن التغلب على هذا الكيان إلا في ظل وحدة الشعوب المسلمة.

/انتهی/

رمز الخبر 1950476

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