أسلحة أوروبية وأمريكية بحوزة الإرهابيين في سيستان وبلوشستان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد شفايي، نائب قائد مقر "قدس" للقوات البرية لحرس الثورة والمتحدث باسم مناورات "شهداء الأمن"، صرَّح في مقابلة مع التفزيون الايراني، بأن الإرهابيين المهاجمين في محافظة سيستان وبلوشستان حصلوا على أسلحة أوروبية وأمريكية.

وأشار العميد شفايي إلى أن الأمريكيين والأوروبيين زودوا هؤلاء الإرهابيين بهذه الأسلحة في إطار استراتيجية لزعزعة استقرار إيران.

كما أعلن نائب قائد مقر "قدس" والمتحدث باسم مناورات "شهداء الأمن" عن توسيع نطاق العمليات ليشمل مناطق جديدة، مبينًا أن نطاق المناورات يشمل مدن "نيكشهر"، "قصرقند"، "كلات"، "سرباز"، و"مهرستان" في محافظة سيستان وبلوشستان.

وأكد العميد شفايي أن نهاية هذه المناورات لم تُحدد بعد، وستستمر حتى يتم تطهير المنطقة من الإرهابيين والمجرمين.

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